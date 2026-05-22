< sekcia Regióny
VÁŽNA NEHODA PRI BELADICIACH: Hlásia zranených
Vodič vozidla Fiat Punto pravdepodobne nerešpektoval dopravnú značku Stoj, daj prednosť v jazde.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Beladice 22. mája (TASR) - Viaceré osoby boli zranené pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v piatok popoludní na ceste III/1669 v katastrálnom území obce Beladice v okrese Zlaté Moravce. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky vrátane leteckých záchranárov.
Vodič vozidla Fiat Punto pravdepodobne nerešpektoval dopravnú značku Stoj, daj prednosť v jazde. Vošiel do križovatky, kde došlo k zrážke s vozidlom Chrysler, ktoré išlo po hlavnej ceste, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu osôb, ktoré boli prevezené do nemocnice. Vodička vozidla Chrysler bola podrobená dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. U vodiča Punta bude prípadné požitie alkoholu zisťované odberom biologického materiálu.
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.
Vodič vozidla Fiat Punto pravdepodobne nerešpektoval dopravnú značku Stoj, daj prednosť v jazde. Vošiel do križovatky, kde došlo k zrážke s vozidlom Chrysler, ktoré išlo po hlavnej ceste, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu osôb, ktoré boli prevezené do nemocnice. Vodička vozidla Chrysler bola podrobená dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. U vodiča Punta bude prípadné požitie alkoholu zisťované odberom biologického materiálu.
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.