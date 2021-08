TRAGÉDIA, pri čelnej zrážke dvoch áut prišla o život 82-ročná žena

Topoľčany 2. augusta (TASR) – Pri dopravnej nehode v okrese Topoľčany prišla o život 82-ročná žena. Nehoda sa stala v nedeľu večer medzi obcami Ludanice a Horné Obdokovce, kde došlo z doposiaľ nezistených príčin k čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel.



Vodič Renaultu Megane Scenic, 55-ročný muž, pravdepodobne dostal šmyk pri prejazde miernou pravotočivou zákrutou a prešiel do protismeru. Tam sa zrazil so Škodou Felícia, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Obaja vodiči a spolujazdkyňa z Renaultu boli po nehode so zraneniami prevezení do nemocníc v Nitre a Topoľčanoch. Spolujazdkyňa z Felície na mieste nehody utŕženým zraneniam podľahla. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.