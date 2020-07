Dom v Dubnici nad Váhom nového majiteľa prekvapil, starou muníciou

Dubnica nad Váhom 11. júla (TASR) – Nález starej munície v Dubnici nad Váhom ohlásil polícii 41-ročný muž. Našiel ju pri čistení rodinného domu, ktorý kúpil. Do príchodu pyrotechnika miesto nálezu zaisťovala hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru z Dubnice nad Váhom. Policajti o tom v sobotu informovali na sociálnej sieti.



Pyrotechnik zistil, že ide o náhradnú delostreleckú strelu. "Strela bola bez 'ostrého' zapaľovača a trhaviny, s inertnou – náhradnou náplňou," uvádzajú policajti. V stave, v akom ju muž našiel, nebola schopná výbuchu.



Muníciu fotograficky zadokumentovali a miesto nálezu zaznačili do GPS pre potreby bomb data centra. "Za dodržania bezpečnostných opatrení pyrotechnik delostreleckú muníciu premiestnil do muničného trezoru v Dubnici nad Váhom. Odtiaľ ju následne prevezú k pyrotechnickému zničeniu výbuchom," dodali policajti.