Pri dopravnej kontrole v Košickom kraji zistili 157 porušení zákona
Autor TASR
Košice 12. decembra (TASR) - Pri štvrtkovej (11. 12.) celokrajskej dopravnej kontrole zistili policajti v Košickom kraji počas štyroch hodín 157 porušení zákona. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Kontrolu od 11.00 do 15.00 h realizovalo 82 policajtov, pričom vykonali 570 dychových skúšok. Zamerali sa najmä na používanie mobilného telefónu počas jazdy, nerešpektovanie červeného signálu na semafore a porušovanie dopravnej značky „STOP, daj prednosť v jazde!“.
Zo 157 zistených porušení bol v 28 prípadoch porušený zákaz používania mobilného telefónu okrem systému známeho ako voľné ruky. „Červený signál na dopravnom signalizačnom zariadení nerešpektovalo 33 vodičov, sedem z nich v Košiciach. Značku ‚STOP‘ nerešpektovalo 20 vodičov, z toho 11 vodičov v Trebišove. Piati vodiči vyviazli s napomenutím, desiatim chodcom bola uložená bloková pokuta a bez blokovej pokuty sa neobišiel ani jeden cyklista. Objavil sa aj jeden vodič, ktorý porušil pravidlá tým, že prešiel cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané,“ spresnila.
Dva vodičské preukazy boli zadržané na mieste. Jeden z vodičov jazdil pod vplyvom alkoholu, v dychu mal 1,56 promile a bol eskortovaný do cely policajného zaistenia. Obvinený bude z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Raz boli zadržané tabuľky s evidenčným číslom.
Polícia avizuje, že aj naďalej bude vykonávať cielené dopravné kontroly v celom Košickom kraji, pričom cieľom nie je represia, ale prevencia a ochrana zdravia a životov. Zároveň apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby jazdili zodpovedne, predvídali a rešpektovali pravidlá.
