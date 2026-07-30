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Pri vážnej nehode pri Hurbanove sa zranilo päť ľudí
Vodička vozidla Seat Toledo pravdepodobne predchádzala dve vozidlá, pričom neprispôsobila rýchlosť jazdy svojím schopnostiam, vlastnostiam vozidla a stavu vozovky.
Autor TASR
Hurbanovo 30. júla (TASR) - Pri dopravnej nehode medzi Hurbanovom a Komárnom sa zranilo päť ľudí. Nehoda sa stala v stredu 29. júla na ceste I/64. Zasahovali pri nej všetky záchranné zložky, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vodička vozidla Seat Toledo pravdepodobne predchádzala dve vozidlá, pričom neprispôsobila rýchlosť jazdy svojím schopnostiam, vlastnostiam vozidla a stavu vozovky. V protismere sa čelne zrazila s vozidlom Opel Corsa.
Pri dopravnej nehode utrpela zranenia 20-ročná vodička Seatu, ktorá bola prevezená do nemocnice. Do nemocnice bol leteckou záchrannou službou transportovaný aj 43-ročný vodič druhého vozidla. Ošetrené boli aj ďalšie tri osoby, ktoré sa s ním nachádzali vo vozidle.
Vodička Seatu bola podrobená dychovej skúške aj skríningovému testu na drogy, v obidvoch prípadoch s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania polície.
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Vodička vozidla Seat Toledo pravdepodobne predchádzala dve vozidlá, pričom neprispôsobila rýchlosť jazdy svojím schopnostiam, vlastnostiam vozidla a stavu vozovky. V protismere sa čelne zrazila s vozidlom Opel Corsa.
Pri dopravnej nehode utrpela zranenia 20-ročná vodička Seatu, ktorá bola prevezená do nemocnice. Do nemocnice bol leteckou záchrannou službou transportovaný aj 43-ročný vodič druhého vozidla. Ošetrené boli aj ďalšie tri osoby, ktoré sa s ním nachádzali vo vozidle.
Vodička Seatu bola podrobená dychovej skúške aj skríningovému testu na drogy, v obidvoch prípadoch s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania polície.