Náves skončil po šmyku v protismere, pri Leviciach zomreli dvaja ľudia

Levice 1. decembra (TASR) - Nepriaznivé poveternostné podmienky sa podpísali pod tragickú dopravnú nehodu v okrese Levice, pri ktorej prišli o život dvaja ľudia. Nehoda sa stala vo štvrtok (30. 11.) v popoludňajších hodinách na ceste medzi Mýtnymi Ludanmi a Levicami, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Podľa informácie polície 41-ročný vodič nákladného vozidla dostal pravdepodobne šmyk. Náves prešiel do protismeru, kde v tom čase jazdilo osobné vozidlo. Po zrážke bol 62-ročný vodič osobného auta so zraneniami prevezený do nemocnice, jeho 66-ročný spolujazdec a 64-ročná spolujazdkyňa utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania polície v Leviciach.