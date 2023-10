Vodič sa pri Veľkej Mači zrazil s kamiónom, skončil v poli

Galanta 4. októbra (TASR) - Pri obci Veľká Mača v okrese Galanta sa v utorok 3. októbra pri dopravnej nehode zranili dvaja cudzinci. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatice Antalovej sa osobné auto zrazilo s nákladným autom.



Vodič osobného vozidla Renault pri prejazde cez križovatku z obce Veľká Mača smerom na obec Gáň pravdepodobne nerešpektoval dopravné značenie Stoj, daj prednosť v jazde. Vošiel do jazdnej dráhy nákladného auta, ktoré prichádzalo po hlavnej ceste zľava. Po náraze odhodilo vozidlo mimo cestu a skončilo v poli.



Vážne zranenia utrpel 33-ročný vodič Renaultu aj jeho 26-ročná spolujazdkyňa, obaja cudzí štátni príslušníci. Záchranári ich previezli do najbližších nemocníc. Vodič nákladného auta vyviazol z nehody bez zranení, potvrdila Antalová.



Policajti na mieste podrobili dychovej skúške 62-ročného kamionistu, ktorému alkohol v dychu nepotvrdili. To, či mohol byť mladší z vodičov pod vplyvom alkoholu, budú zisťovať z odobratej vzorky krvi. Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.