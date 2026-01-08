Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 8. január 2026
< sekcia Regióny

AUTO V PLAMEŇOCH: Vodič zišiel z cesty a narazil do betónového múrika

.
Miesto nehody. Foto: Polícia

Vodič bol po nehode vyšetrený v nemocnici, utrpel len ľahké zranenia a dychová skúška u neho bola negatívna.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Vinné 8. januára (TASR) - Vo štvrtok ráno došlo na ceste z Michaloviec smerom na obec Vinné k dopravnej nehode osobného motorového vozidla. Vodič v pravotočivej zákrute neprispôsobil rýchlosť jazdy aktuálnemu stavu a povahe vozovky, následkom čoho zišiel mimo cesty, narazil do betónového múrika a vozidlo sa prevrátilo na strechu. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, po nehode došlo k vznieteniu vozidla.

Vodič bol po nehode vyšetrený v nemocnici, utrpel len ľahké zranenia a dychová skúška u neho bola negatívna. „Zisťovateľ príčin požiaru vylúčil cudzie zavinenie - k požiaru došlo v dôsledku vznietenia paliva,“ doplnila polícia.

Dopravná nehoda bola riešená v blokovom konaní, vodičovi bola uložená pokuta vo výške 150 eur. „Apelujeme na vodičov, aby v zimných a zhoršených poveternostných podmienkach prispôsobili rýchlosť jazdy nielen stavu vozovky, ale aj svojim schopnostiam,“ dodala polícia s tým, že neprispôsobená rýchlosť patrí medzi najčastejšie príčiny vážnych dopravných nehôd.
.

Neprehliadnite

Premiér: Predložíme iniciatívu k výrobe hliníka v Žiari nad Hronom

SNEH KOMPLIKUJE DOPRAVU: Košice vyhlásili prvý kalamitný stupeň

Autobus pri Rankovciach zišiel z cesty, boli v ňom prevažne deti

KOMENTÁR J. HRABKA: Výnimočná správa