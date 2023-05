Pri dopravnej nehode troch áut za Mýtnou sa zranil jeden človek

Mýtna 17. mája (TASR) - Pri dopravnej nehode troch áut medzi obcami Mýtna a Kriváň na strednom Slovensku sa v utorok (16. 5.) zranil jeden človek a previezli ho do nemocnice. Škodu na vozidlách predbežne vyčíslili na 15.000 eur. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na sociálnej sieti.



Ako ďalej uvádza, 30-ročný vodič nákladného auta prešiel do protismeru. V ňom sa zrazil s vozidlom, ktoré išlo oproti a viedla ho 37-ročná žena. Podľa polície následne do nich narazilo ďalšie auto. Pripomína, že dychové skúšky vodičov boli negatívne. Mužovi z nákladného auta odobrali biologický materiál na zistenie omamných a psychotropných látok v tele. Výsledok základného vyšetrenia z moču mal totiž pozitívny. Zobrali mu aj vzorku krvi na ďalšie vyšetrenie. "Na mieste mu zároveň zadržali vodičský preukaz," podotýkajú policajti s tým, že nehoda je v štádiu objasňovania.