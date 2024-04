NEHODA V KLENOVCI: Vodič podľahol zraneniam na mieste

Klenovec 29. apríla (TASR) - Život 30-ročného muža si vyžiadala tragická dopravná nehoda, ktorá sa stala v nedeľu 28. apríla v obci Klenovec v okrese Rimavská Sobota. O nehode na sociálnej sieti informuje banskobystrická krajská polícia.



V križovatke na začiatku obce narazilo osobné vozidlo BMW GT 530d ľavou prednou časťou do odbáčajúceho vozidla Suzuki Ignis, v dôsledku čoho zišlo mimo cesty, zachytilo tri stromy a narazilo do betónového stĺpa rozvodu elektrického napätia, ktorý zlomilo.



"Tridsaťročný vodič BMW zraneniam na mieste podľahol, jeho 23-ročný spolujazdec sa zranil ťažko a bol letecky transportovaný do nemocnice v Banskej Bystrici," informovala polícia s tým, že 53-ročný vodič Suzuki a jeho spolujazdkyňa sa pri nehode nezranili.



Na vozidlách a betónovom stĺpe bola škoda predbežne vyčíslená na viac ako 20.000 eur. K nehode bol podľa polície prizvaný znalec z odboru dopravy, bližšie okolnosti, ako aj miera zavinenia sú predmetom jej vyšetrovania.