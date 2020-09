NEZODPOVEDNÝ DÔCHODCA, zranil seba aj spolujazdkyňu

Košice 25. septembra (TASR) – Trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví začala polícia v súvislosti so štvrtkovou dopravnou nehodou, ku ktorej došlo na Šafárikovej triede v Košiciach. Ťažko sa pri nej zranili vodič aj jeho spolujazdkyňa. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Košice Jana Mésarová.



„Podľa doterajších zistení 87-ročný vodič viedol vozidlo zn. Kia po Šafárikovej triede v smere od Popradskej na Triedu SNP, pričom sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke,“ uviedla s tým, že s autom prešiel mimo cestu na trávnatú plochu, narazil do zvislého dopravného značenia, prešiel cez chodník a narazil do stromu.



Pri dopravnej nehode sa zranili vodič a jeho 78-ročná spolujazdkyňa. „Požitie alkoholu u vodiča dychová skúška vylúčila," dodala Mésarová.