TRAGICKÁ ZRÁŽKA: V Košiciach prišiel o život 30-ročný motocyklista

Košice 18. júna (TASR) - Pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala v pondelok (17. 6.) večer v Košiciach, vyhasol život 30-ročného motocyklistu. K zrážke motocyklu zn. Yamaha s vozidlom zn. Range Rover došlo krátko po 20.00 h na križovatke ulíc Trieda SNP a Popradská. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Podľa doterajších zistení vodič z okresu Revúca viedol motocykel po Triede SNP, pričom v úrovni križovatky s Popradskou ulicou došlo k zrážke s vozidlom zn. Range Rover, ktoré viedla 67-ročná vodička z Košíc v smere od Popradskej ulice na Festivalové námestie. Vodič motocykla pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.



"Vodička podľa predbežnej lekárskej správy pri dopravnej nehode utrpela ľahké zranenia s predpokladanou dobou liečenia do sedem dní. Požitie alkoholu u vodičky zistené nebolo. To, či bol pod vplyvom alkoholu nebohý vodič, bude zisťované pri pitve," uviedla Mésarová.



Policajti udalosť na mieste zadokumentovali aj za prítomnosti znalca z odboru cestná doprava. Počas dokumentovania nehody bol úsek cesty uzavretý na nevyhnutne potrebný čas a policajti na mieste riadili cestnú premávku.



Policajný vyšetrovateľ v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. "Bližšie okolnosti, za akých k tejto tragickej dopravnej nehode došlo a čo bolo jej príčinou, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodala hovorkyňa.