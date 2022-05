NEHODA NA CESTE: V Malackách sa zranili 35-ročná žena a dieťa

Bratislava 16. mája (TASR) - Pri vážnej nehode v Malackách sa zranili 35-ročná žena a dieťa. Po náraze auta do stromu museli hasiči ženu z neho vystrihnúť. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Po príchode príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) bola žena z vozidla vystrihnutá a so zraneniami prevezená do nemocnice. Vo vozidle sa zároveň nachádzalo aj dieťa, ktoré pri nehode utrpelo ľahké zranenia," uviedla polícia.



Pri nehode vznikla škoda vo výške 6000 eur. Presné príčiny aj okolnosti tejto nehody polícia vyšetruje.