< sekcia Regióny
Zrážka v Michalovciach: Hlásia dvoch zranených
Presné okolnosti a príčinu nehody polícia ďalej zisťuje.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Michalovce 27. marca (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu dvoch vozidiel, ku ktorej došlo v piatok dopoludnia na Močarianskej ulici v Michalovciach. Vodička z doposiaľ nezistených príčin prešla s vozidlom do protismeru, pričom vodič druhého vozidla sa podľa prvotných informácií snažil zrážke ešte vyhnúť. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, pri nehode utrpeli zranenia obaja vodiči, ktorí boli pri vedomí prevezení do nemocnice.
„Vodička sa vzhľadom na svoj zdravotný stav nedokázala podrobiť riadnej dychovej skúške, vykonaný bol aspoň pasívny test s negatívnym výsledkom,“ doplnila polícia. Presné okolnosti a príčinu nehody polícia ďalej zisťuje.
