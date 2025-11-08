< sekcia Regióny
TRAGÉDIA: Pri dopravnej nehode v obci Rudno zomrel 34-ročný chodec
Výsledok dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu u vodiča bol negatívny. Ďalšie okolnosti tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
Autor TASR
Rudno 8. novembra (TASR) - Život 34-ročného chodca vyhasol v sobotu popoludní pri dopravnej nehode na ceste II/519 v obci Rudno (okres Turčianske Teplice). TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Doplnila, že 19-ročný vodič za volantom osobného auta Honda, smerujúc od Martina na Prievidzu, z doposiaľ nezistených príčin prešiel mimo vozovku, kde došlo k stretu s chodcom. „Tridsaťštyriročný chodec utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodič bol prevezený rýchlou zdravotnou pomocou do nemocnice,“ priblížila Kocková.
