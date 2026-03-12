Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. marec 2026Meniny má Gregor
< sekcia Regióny

Tragická nehoda nad Kežmarkom: Auto zrazilo 76-ročného muža

.
Miesto nehody. Foto: Polícia

Na mieste podrobili policajti dychovej skúške na alkohol 18-ročného vodiča s negatívnym výsledkom.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kežmarok 12. marca (TASR) - Pri dopravnej nehode, ktorá sa vo štvrtok ráno stala v okrese Kežmarok, zahynul 76-ročný chodec. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti. Nehoda sa stala krátko po 7.00 h na štátnej ceste I/77 medzi obcami Bušovce a Podhorany.

„Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo v blízkosti križovatky s obcou Podhorany k zrážke osobného motorového vozidla s chodcom. Sedemdesiatšesťročný muž, ktorý kráčal po pravej strane komunikácie v smere od Starej Ľubovne na Kežmarok, žiaľ, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol,“ uviedla polícia.

Na mieste podrobili policajti dychovej skúške na alkohol 18-ročného vodiča s negatívnym výsledkom. Okolnosti, presná príčina, ako aj miera zavinenia tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.

.

Neprehliadnite

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána