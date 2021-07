Pri dopravnej nehode v Rimavskej Sobote sa vážne zranil motocyklista

Rimavská Sobota 14. júla (TASR) – Pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v stredu na ceste I/16 v Rimavskej Sobote, sa vážne zranil 65-ročný motocyklista. Do nemocnice ho museli transportovať leteckí záchranári. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



„Podľa doteraz zistených informácií z miesta nehody mal za doposiaľ presne neobjasnených okolností motocyklista naraziť do boku osobného auta,“ priblížila polícia s tým, že 65-ročný muž skončil po zrážke mimo cesty. Presnú príčinu a ďalšie okolnosti nehody bude polícia ďalej vyšetrovať.



Zraneného muža museli do nemocnice transportovať leteckí záchranári, pri nehode utrpel vážne poranenie hlavy a hrudníka s rozsiahlou tržnou ranou.



„Lekárka leteckých záchranárov mu doplnila ďalšiu liečbu a po stabilizovaní základných životných funkcií bol pacient v kritickom stave na umelej pľúcnej ventilácii letecky transportovaný do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici,“ uviedla na svojej stránke Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) Air-Transport Europe.