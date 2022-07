Motocyklista narazil do osobného auta, ktoré išlo rovnakým smerom

Zvolen 6. júla (TASR) – Motocyklista prišiel o život pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v sobotu (2.7.) vo Zvolene na ulici Stráž. Informuje o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti. Päťdesiatročný motocyklista narazil do osobného auta, ktoré smerovalo rovnako ako on od kruhového objazdu smerom na Budču. Polícia vo Zvolene začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.



Ako polícia pripomenula, najčastejšou príčinou, ktorá sa podpisuje pod nehody motocyklistov, je prekročenie dovolenej rýchlosti a porušenie povinností vodiča. "Nie za každú dopravnú nehodu je zodpovedný motocyklista, ale v záujme vlastnej bezpečnosti by sa mali vyvarovať nebezpečnej jazde, porušovaniu dopravných predpisov a taktiež by si mali uvedomiť, že vodiči ostatných motorových vozidiel nie vždy predvídajú ich porušovanie pravidiel cestnej premávky," dodala polícia.



Vodiči ostatných motorových vozidiel by si mali uvedomiť, že motocyklisti jazdia veľmi často vyššou ako povolenou rýchlosťou, často predchádzajú motorové vozidlá sprava i zľava, motocyklistov je možné ľahko prehliadnuť, pri predchádzaní motocyklistov je potrebné dodržiavať bezpečný odstup.



"V tomto roku sme v našom kraji riešili už 22 dopravných nehôd s účasťou motocykla, čo je o 11 viac ako vlani," pripomína polícia.