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Hromadná nehoda pod Strečnom: Zranil sa jeden človek
Ďalšie okolnosti a príčina dopravnej nehody sú predmetom objasňovania.
Autor TASR
Strečno 10. júna (TASR) - Tri nákladné vozidlá a jedno osobné auto boli súčasťou utorkovej (9. 6.) hromadnej dopravnej nehody na ceste I/18 v Strečnianskej úžine. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, pri nehode utrpel ľahké zranenia vodič osobného auta.
Doplnila, že 41-ročný vodič nákladného motorového vozidla značky Man smerujúci z Martina do Žiliny prešiel v pravotočivej zákrute z doposiaľ nezistených príčin s návesom do protismeru. „Tam došlo k zrážke ľavej časti návesu s protiidúcim nákladným motorovým vozidlom značky Volvo. To v dôsledku nárazu zišlo mimo cesty, kde poškodilo dynamickú zábranu a narazilo do svahu,“ priblížila polícia.
Následne došlo aj k zrážke s osobným autom Toyota Corolla a nákladným vozidlom Scania, ktoré v tom čase prevážalo chemickú látku. Tá sa následne vysypala na vozovku. „Vodiči boli na mieste podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Cesta bola počas dokumentovania dopravnej nehody uzavretá na nevyhnutne potrebný čas. Ďalšie okolnosti a príčina dopravnej nehody sú predmetom objasňovania,“ dodala polícia.
Doplnila, že 41-ročný vodič nákladného motorového vozidla značky Man smerujúci z Martina do Žiliny prešiel v pravotočivej zákrute z doposiaľ nezistených príčin s návesom do protismeru. „Tam došlo k zrážke ľavej časti návesu s protiidúcim nákladným motorovým vozidlom značky Volvo. To v dôsledku nárazu zišlo mimo cesty, kde poškodilo dynamickú zábranu a narazilo do svahu,“ priblížila polícia.
Následne došlo aj k zrážke s osobným autom Toyota Corolla a nákladným vozidlom Scania, ktoré v tom čase prevážalo chemickú látku. Tá sa následne vysypala na vozovku. „Vodiči boli na mieste podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Cesta bola počas dokumentovania dopravnej nehody uzavretá na nevyhnutne potrebný čas. Ďalšie okolnosti a príčina dopravnej nehody sú predmetom objasňovania,“ dodala polícia.