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Vážna nehoda pri Hurbanove: Hlásia zranených

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Cesta je v danom úseku neprejazdná a je vykonávaný odklon dopravy, uviedla polícia.

Autor TASR
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Hurbanovo 29. júla (TASR) - Medzi Hurbanovom a Komárnom došlo k vážnej dopravnej nehode dvoch osobných áut. Z miesta hlásia aj zranenia. Cesta je v úseku neprejazdná. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti a na portáli ministerstva vnútra.

K nehode došlo na 9,7 kilometra cesty I/64. „Cesta je v danom úseku neprejazdná a je vykonávaný odklon dopravy,“ uviedla polícia.

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