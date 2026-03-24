Utorok 24. marec 2026
ÚTOK NOŽOM VO ZVOLENE: Mladík schytal rany do krku a chrbta

Miesto činu. Foto: Polícia

Incident sa podľa polície stal v pondelok (23. 3.) krátko po 16.00 h na Ulici T. G. Masaryka vo Zvolene.

Autor TASR
Banská Bystrica 24. marca (TASR) - Polícia zadržala muža, ktorý po konflikte vo Zvolene nožom napadol 23-ročného muža do krku a chrbta. Banskobystrická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Spresnila, že napadnutie nožom bolo po predchádzajúcom slovnom konflikte medzi dvomi mužmi. Incident sa podľa polície stal v pondelok (23. 3.) krátko po 16.00 h na Ulici T. G. Masaryka vo Zvolene. „V prípade pokračujú procesné úkony a bližšie informácie k prípadu bude možné poskytnúť neskôr,“ objasnili policajti.

