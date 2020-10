Pri konflikte príbuzných napadol muž muža vojenským bodákom

Sobrance 12. októbra (TASR) – Polícia vyšetruje prípad ublíženia na zdraví v štádiu pokusu, ktorého sa na príbuznom dopustil 33-ročný muž z okresu Sobrance. Informovalo o tom prešovské krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti.



K incidentu malo dôjsť v sobotu (10. 10.) ráno v Sobraneckom okrese v kúpeľni rodinného domu. Po predchádzajúcich nezhodách tu obvinený vojenským bodákom bodol do chrbta svojho o sedem rokov staršieho príbuzného. "Poškodenému sa podarilo z domu utiecť do jedného zo susedných domov, kde zotrval do príchodu záchranárov a polície," doplnila polícia.



Vyšetrovateľ kriminálnej polície z Michaloviec okrem útočníkovho obvinenia spracoval i podnet na jeho vzatie do väzby.















dur liv