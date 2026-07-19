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POLICAJNÁ KONTROLA: Odhalili vodiča s viac ako dvoma promile

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Dopravní policajti zo Spišskej Novej Vsi a Rožňavy sa počas sobotňajšej (18. 7.) večernej kontroly zamerali najmä na alkohol za volantom

Autor TASR
Odorín 19. júla (TASR) - Vodiča s viac ako dvoma promile alkoholu odhalili policajti počas spoločnej dopravnej kontroly v obci Odorín v okrese Spišská Nová Ves. Polícia ho obmedzila na osobnej slobode, čelí podozreniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Dopravní policajti zo Spišskej Novej Vsi a Rožňavy sa počas sobotňajšej (18. 7.) večernej kontroly zamerali najmä na alkohol za volantom, technický stav vozidiel a vozidlá taxislužieb. Počas kontrolnej akcie policajti zistili celkovo 122 priestupkov. Najčastejšie sa týkali nevyhovujúceho technického stavu vozidiel, nedovoleného predchádzania a nepoužívania bezpečnostných pásov. „Vykonali až 857 dychových skúšok, zadržali dva vodičské preukazy a dve osvedčenia o evidencii vozidla,“ doplnila polícia.
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