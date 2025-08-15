Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia v Bratislavskom kraji sa zameria aj na upevnenie nákladu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Celokrajská osobitná kontrola potrvá do 18.00 h.

Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Dopravná polícia sa v piatok na území Bratislavského kraja zameria na kontrolu rozmerov a hmotností či upevnenia nákladu. Ide najmä o vozidlá do 3,5 tony a vozidlá odťahovej služby. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.

.

