Akcia Truck and Bus: Polícia zadržala aj vodičské preukazy
Miestom kontroly sa stalo odpočívadlo diaľnice D4 - Rovinka Juh, okrem policajtov sa na kontrole zúčastnili aj zástupcovia inšpektorátu práce a colného úradu.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Počas stredajšej (6. 5.) dopravno-bezpečnostnej akcie, zameranej na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky vodičmi nákladných vozidiel a autobusov, skontrolovali policajti Krajských dopravných inšpektorátov v Bratislave a Trnave 198 šoférov, trom z nich za spáchané priestupky zadržali vodičské preukazy. O akcii ako súčasti programu Truck and Bus, vyhlásenej medzinárodnou organizáciou Roadpol, informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti.
Miestom kontroly sa stalo odpočívadlo diaľnice D4 - Rovinka Juh, okrem policajtov sa na kontrole zúčastnili aj zástupcovia inšpektorátu práce a colného úradu. „Najviac prípadov sme zaznamenali v súvislosti s prekročením najvyššej dovolenej rýchlosti. Takmer desať priestupkov bolo odhalených na úseku sociálnej legislatívy a v šiestich prípadoch došlo k prekročeniu najväčšej prípustnej hmotnosti vozidiel,“ uviedli policajti, ktorí informovali aj o tom, že v troch prípadoch zadržali vodičské preukazy a v jednom prípade i osvedčenie o evidencií vozidla.
V podobných dopravno-bezpečnostných akciách sa polícia chystá pokračovať.
