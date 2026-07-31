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NEHODA PRI LIPTOVSKOM MIKULÁŠI: Cesta je neprejazdná

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Miesto nehody. Foto: Polícia

Polícia na portáli Ministerstva vnútra SR spresnila, že cesta II/584 je uzatvorená od križovatky ciest II/584 a III/2213 po križovatku do Liptovskej Sielnice na ceste II/584.

Autor TASR
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Liptovský Mikuláš 31. júla (TASR) - Polícia v piatok zasahuje pri dopravnej nehode na ceste II/584 v smere z Liptovskej Sielnice na Huty. Cesta je momentálne úplne neprejazdná. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

Polícia na portáli Ministerstva vnútra SR spresnila, že cesta II/584 je uzatvorená od križovatky ciest II/584 a III/2213 po križovatku do Liptovskej Sielnice na ceste II/584. „Hliadky Policajného zboru odkláňajú dopravu cez obec Liptovská Sielnica po ceste III/2362,“ doplnila.

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