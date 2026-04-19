Polícia: Pri nehode motocykla v Lábe zahynul vodič
Nehoda sa stala na ceste v zákrute smerom na Vysokú pri Morave.
Autor TASR
Bratislava 19. apríla (TASR) - V obci Láb (okres Malacky) došlo v nedeľu k nárazu dvoch osôb jazdiacich spolu na motocykli do stromu. Vodič zraneniam na mieste podľahol, spolujazdec bol s vážnymi zraneniami prevezený do nemocnice. Nehoda sa stala na ceste v zákrute smerom na Vysokú pri Morave. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
„Dopravní policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s tragickou nehodou v obci Láb. Presné príčiny a okolnosti tejto dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania,“ ozrejmila Šimková.
„Dopravní policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s tragickou nehodou v obci Láb. Presné príčiny a okolnosti tejto dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania,“ ozrejmila Šimková.