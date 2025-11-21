< sekcia Regióny
TRAGICKÁ NEHODA V LEVICKOM OKRESE: Zahynula spolujazdkyňa
Vodička z vozidla Volkswagen Golf bola so zraneniami prevezená vrtuľníkom do nemocnice.
Autor TASR
Devičany 21. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje mieru zavinenia a presnú príčinu tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala v piatok v poobedných hodinách v katastrálnom území obce Devičany v smere do obce Nová Dedina v okrese Levice.
Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, z doposiaľ presne nezistených príčin tu došlo k čelnej zrážke dvoch vozidiel. Pri nehode utrpeli 40-ročný vodič vozidla Citroën Jumper i jeho spolujazdec zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice.
Vodička z vozidla Volkswagen Golf bola so zraneniami prevezená vrtuľníkom do nemocnice. „Jej 81-ročná spolujazdkyňa žiaľ zraneniam na mieste podľahla,“ uviedla polícia.
