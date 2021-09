Pri nehode neďaleko Tunela Branisko zasahoval aj vrtuľník

Prešov 17. septembra (TASR) – Dve osoby utrpeli zranenia pri piatkovej dopravnej nehode za Tunelom Branisko v smere na Poprad. Kým vodič podľa doterajších informácií utrpel ľahké zranenia, spolujazdkyňu previezol do nemocnice záchranársky vrtuľník. Na sociálnej sieti to uviedla prešovská krajská polícia.



Ako TASR informovala hovorkyňa Air – Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková, leteckí záchranári boli k nehode privolaní napoludnie.



„Osobné motorové vozidlo, v ktorom sa viezli dve osoby, zišlo mimo vozovky. Pilot vrtuľníka pristál na pracovnej pristávacej ploche, kam pozemní záchranári priviezli zranenú 23-ročnú ženu. Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia bola s poranením hlavy, poruchou vedomia, na umelej pľúcnej ventilácii v stabilizovanom stave letecky prevezená do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice,“ uviedla.



Polícia pripomína, že daždivé počasie sťažuje situáciu v cestnej premávke na území celého Prešovského kraja. Na vodičov apeluje, aby zvýšili pozornosť, znížili rýchlosť a boli maximálne ostražití.