Pri nehode pri Stupave sa zranili dve deti, previezli ich do nemocnice

Bratislava 3. apríla (TASR) - Zranenie dvoch detí si vyžiadala pondelková nehoda v križovatke diaľnice D4 a cesty I/2 v smere do Stupavy. Previezli ich na ošetrenie do nemocnice. Príčiny aj okolnosti nehody vyšetrujú policajti. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"V dôsledku nehody došlo ku krátkodobému obmedzeniu dopravy v tomto úseku, pričom dve maloleté osoby (vo veku osem a šesť rokov), nachádzajúce sa vo vozidle, boli prevezené do jednej z nemocníc v Bratislave na ošetrenie," spresnil. Prítomnosť alkoholu v dychu účastníkov nehody sa podľa neho dychovou skúškou vylúčila.