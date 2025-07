VÁŽNA NEHODA: V Dolnej Nive sa zrazili štyri vozidlá

Dobrá Niva 24. júla (TASR) - V obci Dobrá Niva v okrese Zvolen došlo v stredu (23. 7.) k dopravnej nehode dvoch kamiónov a dvoch osobných áut. Pri udalosti sa zranila jedna osoba. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



K dopravnej nehode došlo v stredu podvečer na ceste I/66 v katastrálnom území obce Dobrá Niva. Vodič kamióna značky Scania z Turecka sa podľa polície pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a prešiel do protismeru, kde narazil do prechádzajúceho kamióna.



„Scania následkom nárazu dostala šmyk, odrazilo ju od zvodidiel doľava, kde zachytila prechádzajúce vozidlo Toyota. Následkom nárazov z korby Scanie vyletelo niekoľko skál, ktoré poškodili ďalšie vozidlo,“ priblížila polícia.



Pri dopravnej nehode sa zranil 38-ročný vodič z Turecka. Z miesta udalosti bol prevezený do nemocnice, kde bol jednorazovo ošetrený. Dychové skúšky vodičov boli negatívne, škoda na vozidlách bola odhadnutá na 16.500 eur.



„Počas dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov bola cesta prejazdná v jednom jazdnom pruhu,“ priblížila polícia s tým, že nehoda bola vyriešená v blokovom konaní.