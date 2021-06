ZRÁŽKA TROCH ÁUT: Pri nehode v Ivanke pri Dunaji sa zranili dve osoby

Bratislava 14. júna (TASR) - Pri pondelkovej zrážke troch vozidiel v Ivanke pri Dunaji sa zranili dve osoby. Informujú o tom bratislavskí policajti na sociálnej sieti. Zelená vlna RTVS pôvodne informovala o štyroch vozidlách, polícia spresnila, že došlo k zrážke troch áut. Úsek je už podľa Zelenej vlny RTVS prejazdný. K nehode došlo v pondelok ráno na križovatke Nádražná ulica – Ivanka pri Dunaji.



"Podľa doterajších informácií vodič osobného motorového vozidla značky Škoda Octavia pravdepodobne nedal prednosť v jazde vodičovi osobného motorového vozidla značky Honda CR–V, a tak došlo k ich zrážke. V dôsledku tohto nárazu vozidlo značky Škoda Octavia odhodilo do protismeru, kde následne narazilo do ďalšieho osobného motorového vozidla značky Peugeot 308," ozrejmili policajti.



Dvaja vodiči utrpeli ľahšie zranenia, s ktorými boli prevezení do jednej z bratislavských nemocníc, kde im odoberú vzorku krvi na zistenie prítomnosti alkoholu. U tretieho vodiča bol alkohol vykonanou dychovou skúškou na mieste vylúčený. "Škoda bola predbežne vyčíslená na 18.000 eur," doplnila polícia.



Policajti žiadajú vodičov, aby pri prejazde úsekom zvýšili pozornosť a rešpektovali pokyny policajtov, ktorí tam dokumentujú dopravnú nehodu. Ďalšie okolnosti nehody sa objasňujú.