NEHODA NA CESTE: Ťažké zranenia utrpel chodec

Košice 12. februára (TASR) - Ťažké zranenia utrpel chodec pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v sobotu (11. 2.) popoludní v Moldave nad Bodvou.



Ako informuje polícia na sociálnej sieti, 29-ročný vodič z okresu Košice-okolie viedol osobné motorové vozidlo značky Ford Mondeo po Budulovskej ulici smerom do centra mesta. Pri prejazde mierne pravotočivej zákruty pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, stavu a povahe vozovky dostal s vozidlom šmyk a následne prešiel na chodník vedľa vozovky, uvádza polícia.



Vodič narazil do dopravnej značky, následne zrazil 23-ročného chodca idúceho po chodníku, potom narazil do oplotenia rodinného domu a betónového stĺpa elektrického napätia.



"Chodec pri dopravnej nehode utrpel ťažké zranenia s pravdepodobnou dobou liečenia nad 42 dní. Vodičovi bol na mieste zadržaný vodičský preukaz," dodáva polícia.