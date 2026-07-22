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Tragická nehoda pri Pezinku: Motocyklista sa zrazil s nákladiakom

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Miesto nehody. Foto: Polícia

Výsledok dychovej skúšky u vodiča nákladného vozidla bol negatívny.

Autor TASR
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Bratislava 22. júla (TASR) - V okrese Pezinok medzi Budmericami a Báhoňom smerom na Vištuk sa stala nehoda. Došlo tam k zrážke motocykla s nákladným motorovým vozidlom. Motocyklista pri nehode zomrel. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

„Predmetná dopravná nehoda je v štádiu objasňovania,“ priblížila s tým, že výsledok dychovej skúšky u vodiča nákladného vozidla bol negatívny.

Úsek cesty je prejazdný. Riadia ho dopravní policajti. Tí apelovali na vodičov, aby v danom úseku jazdili opatrne.

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