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Tragická nehoda pri Pezinku: Motocyklista sa zrazil s nákladiakom
Výsledok dychovej skúšky u vodiča nákladného vozidla bol negatívny.
Autor TASR
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Bratislava 22. júla (TASR) - V okrese Pezinok medzi Budmericami a Báhoňom smerom na Vištuk sa stala nehoda. Došlo tam k zrážke motocykla s nákladným motorovým vozidlom. Motocyklista pri nehode zomrel. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Predmetná dopravná nehoda je v štádiu objasňovania,“ priblížila s tým, že výsledok dychovej skúšky u vodiča nákladného vozidla bol negatívny.
Úsek cesty je prejazdný. Riadia ho dopravní policajti. Tí apelovali na vodičov, aby v danom úseku jazdili opatrne.
„Predmetná dopravná nehoda je v štádiu objasňovania,“ priblížila s tým, že výsledok dychovej skúšky u vodiča nákladného vozidla bol negatívny.
Úsek cesty je prejazdný. Riadia ho dopravní policajti. Tí apelovali na vodičov, aby v danom úseku jazdili opatrne.