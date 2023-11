Pri nehode v Šali sa ťažko zranil 57-ročný vodič

Šaľa 15. novembra (TASR) - Pri dopravnej nehode v Šali sa ťažko zranil 57-ročný muž. Nehoda sa stala v ranných hodinách a zasahovali pri nej všetky záchranné zložky. Podľa vyjadrenia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre prešiel vodič vozidla Toyota Rav 4 z doposiaľ presne nezistených príčin do protismeru, kde narazil do protiidúceho nákladného vozidla.



Pri nehode sa zranil vodič osobného auta, ktorý bol vrtuľníkom prevezený do nemocnice. Policajti podrobili dychovej skúške na alkohol vodiča nákladného vozidla, výsledok bol negatívny. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania šalianskej dopravnej polície.