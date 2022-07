TRAGICKÁ NEHODA: O život prišiel chodec

Sobrance 21. júla (TASR) – Štyridsaťštyriročný muž prišiel o život po tom, ako ležal na ceste a zrazilo ho auto. K tragickej dopravnej nehode pri Bežovciach v okrese Sobrance došlo v stredu (20. 7.) v noci. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Podľa doterajších zistení polície 30-ročný vodič z okresu Sobrance išiel v aute zn. Renault smerom od obce Jenkovce do Bežoviec. Približne 500 metrov pred obcou Bežovce narazil do chodca z rovnakého okresu, ktorý ležal na ceste v jeho jazdnom pruhu.



"Vodič sa snažil ležiacemu chodcovi vyhnúť, intenzívne brzdil, stiahol riadenie k stredovej deliacej čiare, no zrážke už zabrániť nedokázať. Po zrážke vodič ihneď zastavil vozidlo a poskytol chodcovi prvú pomoc," uviedla Mésarová s tým, že chodec pri dopravnej nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.



Dychová skúška u vodiča bola negatívna. To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok nebohý chodec, budú zisťovať pri pitve.



Policajti v súvislosti s tohto nehodou začali trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.