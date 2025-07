TRAGICKÁ NEHODA: Vodič neprežil, spolujazdca previezli do nemocnice

Nitra 23. júla (TASR) - Pri dopravnej nehode v okrese Nitra prišiel o život vodič Škody Octavia. Jeho 17-ročný spolujazdec bol so zraneniami prevezený do nemocnice. Nehoda sa stala v nočných hodinách na ceste medzi Janíkovcami a Čechyncami, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Vodič Octavie pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky. V dôsledku toho zišiel mimo cesty a vozidlo sa prevrátilo. Vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.