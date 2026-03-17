Utorok 17. marec 2026
V noci v Pezinku horel rodinný dom

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj

Autor TASR
Pezinok 17. marca (TASR) - Pri utorkovom nočnom požiari rodinného domu na Rázusovej ulici v Pezinku sa nikto nezranil. Oheň spozorovala policajná hliadka krátko pred 02.00 h. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Na miesto sa dostavili príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí požiar uhasili,“ uviedla polícia s tým, že na mieste bol aj zisťovateľ príčin požiarov. Presné príčiny a okolnosti vyšetrujú policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku.

