V noci v Pezinku horel rodinný dom
Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Autor TASR
Pezinok 17. marca (TASR) - Pri utorkovom nočnom požiari rodinného domu na Rázusovej ulici v Pezinku sa nikto nezranil. Oheň spozorovala policajná hliadka krátko pred 02.00 h. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Na miesto sa dostavili príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí požiar uhasili,“ uviedla polícia s tým, že na mieste bol aj zisťovateľ príčin požiarov. Presné príčiny a okolnosti vyšetrujú policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku.
