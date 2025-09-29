Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VÁŽNA NEHODA: Pri obci Janice havarovalo auto, hlásia obete

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Bratislava 29. septembra (TASR) - V smere od obce Janice na Rimavskú Seč havarovalo v pondelok podvečer auto, v ktorom sa malo nachádzať sedem ľudí vrátane detí. Nehoda si vyžiadala aj obete na životoch. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

Havarované vozidlo skončilo po nehode mimo cesty. Podľa doposiaľ zistených informácií sa v aute v čase nehody nachádzalo pravdepodobne sedem ľudí vrátane maloletých detí,“ uviedla polícia. Podotkla, že dychová skúška u vodiča bola s negatívnym výsledkom.

Ako dodala, príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. „V súvislosti s nehodou bude vedené trestné konanie, do ktorého budú pribratí aj znalci z odboru súdneho lekárstva a z odboru cestnej dopravy,“ uzavrela polícia.

