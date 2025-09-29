< sekcia Regióny
VÁŽNA NEHODA: Pri obci Janice havarovalo auto, hlásia obete
Príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 29. septembra (TASR) - V smere od obce Janice na Rimavskú Seč havarovalo v pondelok podvečer auto, v ktorom sa malo nachádzať sedem ľudí vrátane detí. Nehoda si vyžiadala aj obete na životoch. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Havarované vozidlo skončilo po nehode mimo cesty. Podľa doposiaľ zistených informácií sa v aute v čase nehody nachádzalo pravdepodobne sedem ľudí vrátane maloletých detí,“ uviedla polícia. Podotkla, že dychová skúška u vodiča bola s negatívnym výsledkom.
Ako dodala, príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. „V súvislosti s nehodou bude vedené trestné konanie, do ktorého budú pribratí aj znalci z odboru súdneho lekárstva a z odboru cestnej dopravy,“ uzavrela polícia.
„Havarované vozidlo skončilo po nehode mimo cesty. Podľa doposiaľ zistených informácií sa v aute v čase nehody nachádzalo pravdepodobne sedem ľudí vrátane maloletých detí,“ uviedla polícia. Podotkla, že dychová skúška u vodiča bola s negatívnym výsledkom.
Ako dodala, príčina nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. „V súvislosti s nehodou bude vedené trestné konanie, do ktorého budú pribratí aj znalci z odboru súdneho lekárstva a z odboru cestnej dopravy,“ uzavrela polícia.