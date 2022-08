Polícia pri obci Jesenské zadržala 36 migrantov

Jesenské 30. augusta (TASR) – Dohromady 36 migrantov prevážal 39-ročný vodič zo Srbska v nákladnom aute, ktoré zadržala polícia pri obci Jesenské v okrese Rimavská Sobota. Vodič sa s vozidlom s maďarskými evidenčnými číslami pokúšal previezť cudzincov zo Somálska, Sýrie a Turecka z Maďarska ďalej na západ. Ako informuje polícia na sociálnej sieti, podozrivé vozidlo spozorovala hliadka z Jesenského.



"Policajti vodiča opakovane vyzývali k zastaveniu, no auto pokračovalo ďalej a vodič na výzvy nereagoval," uvádza polícia. "Hliadka následne auto predbehla, na čo vozidlo spomalilo a ešte z idúceho auta vodič vyskočil a dal sa na útek," dodala.



Policajti zakrátko muža dobehli a vzhľadom na jeho správanie použili donucovacie prostriedky. Po otvorení nákladného priestoru vozidla v ňom našli 36 osôb. Prípad si následne prevzali príslušníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.



"Vyšetrovateľ obvinil 39-ročného vodiča z trestného činu prevádzačstva a navrhol jeho väzobné stíhanie. Po dokázaní viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až desať rokov," uviedla polícia.



Policajti v prípade vykonávajú procesné úkony, vzhľadom na to, že cudzinci žiadajú o azyl, tak do ukončenia azylového konania budú umiestnení v záchytnom tábore.