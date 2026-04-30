ZADRŽALI HO PRIAMO PRI ČINE: Na Slovensko prevádzal desať osôb
Vyšetrovateľ v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre podozrenie zo zločinu prevádzačstva.
Ulič 30. apríla (TASR) - Policajti zasahovali v utorok (28. 4.) popoludní v pohraničnej oblasti pri obci Ulič na východnom Slovensku. Na základe operatívnych informácií a vyhodnotenia záznamov z technických prostriedkov zadržali podozrivého muža, ktorý mal pomáhať skupine osôb pri nedovolenom prekročení hranice. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Priamo pri čine zadržali občana Ukrajiny, ktorý mal sprevádzať desať osôb rovnakej štátnej príslušnosti z územia Ukrajiny na Slovensko a následne im pomáhať pri presune cez lesný porast do vnútrozemia.
Vyšetrovateľ v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre podozrenie zo zločinu prevádzačstva. Ostatné osoby polícia predviedla na príslušné útvary Policajného zboru, kde s nimi vykonáva ďalšie úkony podľa zákona o pobyte cudzincov.
Prípad si prevzala jednotka nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru. Jej vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči jednému občanovi Ukrajiny pre zločin prevádzačstva. „Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodal hovorca.
