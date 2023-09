Po zrážke áut pri Vidinej bol do nemocnice prevezený 25-ročný vodič

Vidiná 27. septembra (TASR) - Pri obci Vidiná v okrese Lučenec došlo v stredu popoludní k dopravnej nehode, po ktorej ostalo na ceste I/16 jedno z áut prevrátené na boku. Hlavný ťah museli po zrážke úplne uzatvoriť, v súčasnosti je už cesta prejazdná. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



Príčinou dopravnej nehody bol podľa polície pravdepodobne mikrospánok vodiča osobného auta značky Honda, ktorý prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s vozidlom značky Mazda.



"Pri nehode sa zranil 25-ročný vodič osobného auta Mazda, ktoré zostalo po nehode prevrátené na boku. So zraneniami bol z miesta prevezený do nemocnice," uviedla polícia. Dychová skúška na alkohol bola u oboch vodičov negatívna, nehoda je naďalej v štádiu objasňovania.