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Podvod s bitcoinami: 79-ročná seniorka prišla o 16.400 eur
Seniorku mala ešte v júni telefonicky kontaktovať neznáma žena. Oznámila jej, že má zisky z investovania do bitcoinov vo výške presahujúcej 10.000 eur.
Autor TASR
Bratislava 31. júla (TASR) - Polícia vyšetruje podvod s údajným zhodnotením bitcoinov, ktorého obeťou sa stala 79-ročná žena v Bratislave. Škoda bola predbežne vyčíslená na 16.400 eur. Polícia prijala v tejto súvislosti trestné oznámenie. Informuje o tom na sociálnej sieti. Zároveň občanom opätovne pripomína, aby neverili sľubom o rýchlom zhodnotení investícií alebo vyplatení údajných ziskov.
Seniorku mala ešte v júni telefonicky kontaktovať neznáma žena. Oznámila jej, že má zisky z investovania do bitcoinov vo výške presahujúcej 10.000 eur. Krátko nato ju kontaktoval ďalší neznámy páchateľ. Pod zámienkou vyplatenia údajného zisku ju postupne naviedol, aby odovzdávala finančnú hotovosť prostredníctvom balíkoboxov na rôznych miestach v Bratislave. V priebehu niekoľkých dní takto vložila hotovosť v rôznej výške.
„Následne ju páchateľ presvedčil aj na odovzdanie platobnej karty od jej bankového účtu, ktorú si prevzal priamo na vopred dohodnutej adrese za použitia vopred dohodnutého hesla,“ približuje polícia s tým, že krátko nato boli z účtu poškodenej a bez jej vedomia vybraté ďalšie peniaze.
Polícia preto opätovne upozorňuje, aby ľudia neverili sľubom o rýchlom zhodnotení investícií alebo vyplatení údajných ziskov. Pripomína im, aby nikdy neposielali finančné prostriedky neznámym osobám, nevkladali hotovosť do balíkoboxov na základe telefonických pokynov a za žiadnych okolností neodovzdávali svoju platobnú kartu ani neposkytovali údaje z nej cudzej osobe.
Seniorku mala ešte v júni telefonicky kontaktovať neznáma žena. Oznámila jej, že má zisky z investovania do bitcoinov vo výške presahujúcej 10.000 eur. Krátko nato ju kontaktoval ďalší neznámy páchateľ. Pod zámienkou vyplatenia údajného zisku ju postupne naviedol, aby odovzdávala finančnú hotovosť prostredníctvom balíkoboxov na rôznych miestach v Bratislave. V priebehu niekoľkých dní takto vložila hotovosť v rôznej výške.
„Následne ju páchateľ presvedčil aj na odovzdanie platobnej karty od jej bankového účtu, ktorú si prevzal priamo na vopred dohodnutej adrese za použitia vopred dohodnutého hesla,“ približuje polícia s tým, že krátko nato boli z účtu poškodenej a bez jej vedomia vybraté ďalšie peniaze.
Polícia preto opätovne upozorňuje, aby ľudia neverili sľubom o rýchlom zhodnotení investícií alebo vyplatení údajných ziskov. Pripomína im, aby nikdy neposielali finančné prostriedky neznámym osobám, nevkladali hotovosť do balíkoboxov na základe telefonických pokynov a za žiadnych okolností neodovzdávali svoju platobnú kartu ani neposkytovali údaje z nej cudzej osobe.