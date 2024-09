VIDEO: HROMADNÁ NEHODA NA KYSUCIACH: Hlásia zranených

Krásno nad Kysucou 20. septembra (TASR) - Pri rannej hromadnej dopravnej nehode troch kamiónov a dodávkového vozidla na ceste I/11 v Krásne nad Kysucou (okres Čadca) sa zranili dvaja vodiči. Cesta bola pre odstraňovanie následkov nehody na niekoľko hodín uzatvorená. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.



Reťazec zrážok začal po tom, čo poľský vodič dodávky zn. Peugeot idúci smerom od Žiliny do Čadce z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s poľským kamiónom zn. Mercedes Benz, v dôsledku čoho došlo k odhodeniu dodávky mimo vozovky. "Po náraze pokračovalo nákladné vozidlo nekontrolovateľne ďalej do protismernej časti vozovky, kde v tom čase prechádzalo ďalšie nákladné vozidlo zn. Scania. Jeho 56-ročný vodič síce na situáciu reagoval brzdením a zastavením, ale za ním idúci vodič nákladného vozidla zn. Volvo do tohto kamiónu narazil prednou časťou kabíny a zostal vo vozidle zakliesnený," priblížila Šefčíková.



Doplnila, že pri dopravnej nehode utrpel 54-ročný vodič dodávky ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz leteckou záchrannou službou do nemocnice. Rovnako so zraneniami previezli do nemocnice aj 54-ročného vodiča nákladného vozidla zn. Volvo. "Na mieste sa vodiči podrobili dychovým skúškam s negatívnym výsledkom. U vodiča dodávky bol nariadený odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu či iných návykových látok," dodala policajná hovorkyňa.