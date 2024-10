ČELNÁ ZRÁŽKA PRI ŽILINE: Žena podľahla zraneniam

Žilina 14. októbra (TASR) - Pondelková ranná dopravná nehoda na ceste II/583 medzi Žilinou a Krasňanmi mala tragické následky. Čelnú zrážku neprežila 53-ročná žena. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.



Podľa jej slov 21-ročný vodič za volantom osobného auta Škoda Octavia v smere do Žiliny z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, kde došlo k stretu s protiidúcim osobným vozidlom Škoda a následne k čelnému stretu s protiidúcim osobným autom Kia. "Pri dopravnej nehode utrpela 53-ročná spolujazdkyňa sediaca v zadnej časti vozidla Kia zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahla. Pri nehode utrpeli zranenia ďalšie tri osoby, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice," uviedla Šefčíková.



Vrtuľník odviezol do nemocnice aj zraneného vodiča Škody Octavia. "V nemocnici bude vykonaný odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu alebo omamných a psychotropných látok," dodala Šefčíková s tým, že cesta bola z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá.



Obeť nehody bola zamestnankyňou Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej spolu s ďalšími kolegyňami z odboru školstva vyrazili na služobnú cestu do Terchovej. "Sme smutní a otrasení z toho, čo sa udialo. Na dnes bola plánovaná porada so všetkými riaditeľmi stredných škôl, ale po tom, čo sa udialo, sme boli riaditeľom oznámiť, že poradu rušíme," uviedla Jurinová.