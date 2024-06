VÁŽNA NEHODA: V protismere sa zrazil s nákladiakom

Vrútky 13. júna (TASR) - Pri štvrtkovej rannej dopravnej nehode, ktorá na niekoľko hodín obmedzila dopravu na ceste I/18 medzi Vrútkami a Žilinou, sa zranil 37-ročný vodič osobného auta. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.



Vodič za volantom osobného auta v smere zo Žiliny do Martina prešiel s vozidlom do protismeru, kde došlo k jeho stretu s nákladným vozidlom. "Pri nehode utrpel vodič osobného vozidla zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice. U vodičov boli vykonané dychové skúšky s negatívnym výsledkom," uviedla Šefčíková.



Doplnila, že cesta bola na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá a ďalšie okolnosti i príčiny dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.