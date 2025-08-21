Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. august 2025Meniny má Jana
< sekcia Regióny

TRAGICKÁ NEHODA NA DIAĽNICI: O život prišiel motocyklista

.
Miesto nehody. Foto: Polícia

Motocyklista spadol na diaľnici v smere od Bratislavy do Žiliny z doposiaľ presne nezistených príčin.

Autor TASR
Žilina 21. augusta (TASR) - Pri štvrtkovej rannej dopravnej nehode medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina na úseku diaľnice D1 prišiel o život 52-ročný motocyklista. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

Upresnila, že motocyklista spadol na diaľnici v smere od Bratislavy do Žiliny z doposiaľ presne nezistených príčin a utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

„Poverený príslušník diaľničného oddelenia Policajného zboru Kunovec začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. U nebohého bola nariadená pitva. Ďalšie okolnosti tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ uviedla polícia.
.

Neprehliadnite

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič

Spúšťajú monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska