TRAGICKÁ NEHODA NA DIAĽNICI: O život prišiel motocyklista
Motocyklista spadol na diaľnici v smere od Bratislavy do Žiliny z doposiaľ presne nezistených príčin.
Autor TASR
Žilina 21. augusta (TASR) - Pri štvrtkovej rannej dopravnej nehode medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina na úseku diaľnice D1 prišiel o život 52-ročný motocyklista. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Upresnila, že motocyklista spadol na diaľnici v smere od Bratislavy do Žiliny z doposiaľ presne nezistených príčin a utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
„Poverený príslušník diaľničného oddelenia Policajného zboru Kunovec začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. U nebohého bola nariadená pitva. Ďalšie okolnosti tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ uviedla polícia.
