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BOJ O ŽIVOT DIEŤAŤA: Po požiari museli oživovať štvorročného chlapca
V prípade štvorročného dieťaťa bola podľa jej slov situácia veľmi vážna a zasahujúce zložky vrátane policajta z Fiľakova dieťa oživovali, čo sa podarilo.
Autor TASR,aktualizované
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Fiľakovo 11. júla (TASR) - Sobotňajší ranný požiar na prvom poschodí bytového domu na Železničnej ulici vo Fiľakove si vyžiadal evakuáciu osôb. Viacero obyvateľov sa nadýchalo splodín horenia vrátane štvorročného chlapca, ktorého po oživovaní letecky transportovali do nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
„Zasahujúcim hasičom sa s evakuáciou snažili pomôcť aj naši kolegovia z Fiľakova, avšak hustý dym im to už neumožňoval. Viacero obyvateľov sa nadýchalo splodín horenia a viacero osôb vrátane detí potrebovalo pomoc záchranárov a odvoz do nemocnice,“ priblížila situáciu Kováčiková.
V prípade štvorročného dieťaťa bola podľa jej slov situácia veľmi vážna a zasahujúce zložky vrátane policajta z Fiľakova dieťa oživovali, čo sa podarilo. Následne ho leteckí záchranári previezli do nemocnice v Banskej Bystrici.
Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air Transport-Europe (ATE) na sociálnej sieti uviedla, že maloleté dievča utrpelo pri požiari inhalačnú traumu. Po pristátí vrtuľníka mu lekár na mieste doplnil potrebnú liečbu, preložili ho na palubu a v stabilizovanom stave letecky transportovali do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici na ďalšiu diagnostiku a liečbu.
Príčina vzniku požiaru zatiaľ podľa Kováčikovej nebola ustálená. „V súvislosti s požiarom začal lučenecký vyšetrovateľ trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia,“ dodala hovorkyňa s tým, že všetky okolnosti vzniku požiaru sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
„Zasahujúcim hasičom sa s evakuáciou snažili pomôcť aj naši kolegovia z Fiľakova, avšak hustý dym im to už neumožňoval. Viacero obyvateľov sa nadýchalo splodín horenia a viacero osôb vrátane detí potrebovalo pomoc záchranárov a odvoz do nemocnice,“ priblížila situáciu Kováčiková.
V prípade štvorročného dieťaťa bola podľa jej slov situácia veľmi vážna a zasahujúce zložky vrátane policajta z Fiľakova dieťa oživovali, čo sa podarilo. Následne ho leteckí záchranári previezli do nemocnice v Banskej Bystrici.
Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air Transport-Europe (ATE) na sociálnej sieti uviedla, že maloleté dievča utrpelo pri požiari inhalačnú traumu. Po pristátí vrtuľníka mu lekár na mieste doplnil potrebnú liečbu, preložili ho na palubu a v stabilizovanom stave letecky transportovali do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici na ďalšiu diagnostiku a liečbu.
Príčina vzniku požiaru zatiaľ podľa Kováčikovej nebola ustálená. „V súvislosti s požiarom začal lučenecký vyšetrovateľ trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia,“ dodala hovorkyňa s tým, že všetky okolnosti vzniku požiaru sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.