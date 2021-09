Opitý vodič narazil do troch plotov, museli ho hospitalizovať

Kobyly 27. septembra (TASR) – Pri riešení dopravnej nehody spôsobenej vodičom pod vplyvom alkoholu, ku ktorej došlo v piatok (24. 9.) večer v obci Kobyly v okrese Bardejov, prichytila polícia ďalšieho opitého vodiča. U oboch nameraná hodnota pri dychovej skúške presiahla dve promile. V prípade prvého vodiča začali policajti trestné stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a tiež vo veci trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia, druhý už čelí obvineniu. TASR o prípadoch informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



V dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky prešiel 46-ročný Bardejovčan s osobným motorovým vozidlom na ceste v obci Kobyly do protismeru, pričom narazil do oplotenia rodinného domu. "Vodič potom prešiel na cestu, po niekoľkých metroch narazil do druhého oplotenia. V jazde pokračoval ďalej, situácia sa zopakovala a vodič znova narazil už do tretieho oplotenia," priblížila Ligdayová s tým, že spôsobenú škodu vyčíslili na 4000 eur. Vodiča, u ktorého pri dychovej skúške namerali 2,3 promile, policajti obmedzili na osobnej slobode, no vzhľadom na zranenia bol hospitalizovaný v nemocnici. Polícia následne zistila, že Bardejovčan mal zadržané vodičské oprávnenie a do novembra tohto roka súdom nariadený zákaz vedenia motorových vozidiel.



Na pokyny policajnej hliadky, ktorá po nehode na mieste regulovala dopravu, nereagoval 54-ročný vodič, rovnako z Bardejova. Policajti ho preto podrobili kontrole. "Výsledok dychovej skúšky u neho presiahol hodnotu 2,7 promile," uviedla Ligdayová. Polícia vodiča obmedzila na osobnej slobode a umiestnila do cely policajného zaistenia. "Neskôr po vykonaní potrebných procesných úkonov bolo vodičovi vznesené obvinene z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," uzavrela hovorkyňa.