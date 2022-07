UBILI HO LOPATOU: Trebišovská roztržka sa skončila smrťou jedného muža

Trebišov 7. júla (TASR) – Troch Trebišovčanov obvinila polícia v súvislosti so smrťou 35-ročného muža, ktorý prišiel o život počas roztržky v jednej z trebišovských osád. Ubili ho lopatou. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová.



Polícia dostala oznámenie o fyzickom napadnutí osoby v utorok (5. 7.) pred 18.00 h s tým, že na zemi leží muž bez známok života. "Na mieste sa nachádzalo veľké množstvo osôb a situácia bola napätá a neprehľadná, preto aj posádka rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) osobu rýchlo preniesla do sanitky, kde začali s resuscitáciou. Na miesto boli vyslané ďalšie policajné posily na upokojenie situácie, pretože občania reagovali agresívne, impulzívne a dožadovali sa ďalších útokov," uviedla s tým, že posádka RZP na mieste skonštatovala, že muž zraneniam podľahol.



Podľa polície po predchádzajúcich verbálnych nezhodách nebohého jeden z podozrivých mužov udrel lopatou do oblasti hlavy, následkom čoho nebohý spadol na zem. "Tam muž v útoku ďalej pokračoval a s lopatou ho udieral do oblasti brucha a hrudníka. Potom sa k nemu pridal aj druhý podozrivý muž, ktorý ho taktiež udieral s lopatou. Tretia z prítomných osôb nebohého udrela palicou na oblasti nôh, a keďže sa nebohý už nehýbal, všetci traja z miesta ušli preč," spresnila.



Polícia obvinila zo zločinu zabitia v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva 18-ročného mladíka, zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva 37-ročného muža a z prečinu výtržníctva obvinila 16-ročného Trebišovčana. Mladistvého zo zadržania prepustili, na ostatných dvoch policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na ich vzatie do väzby.